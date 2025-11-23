Ван Дейк — о поражении от «Ноттингем Форест»: «Все разочарованы. Это самое мягкое, что я могу об этом сказать»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:3) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Все разочарованы, как и должны быть, потому что поражение дома от «Ноттингем Форест» — это, на мой взгляд, очень плохо. Это самое мягкое, что я могу об этом сказать», — цитирует 34-летнего нидерландца AP.

«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ — у команды 18 очков после 12 матчей.