Ван Дейк — о поражении от «Ноттингем Форест»: «Все разочарованы. Это самое мягкое, что я могу об этом сказать»
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:3) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.
«Все разочарованы, как и должны быть, потому что поражение дома от «Ноттингем Форест» — это, на мой взгляд, очень плохо. Это самое мягкое, что я могу об этом сказать», — цитирует 34-летнего нидерландца AP.
«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ — у команды 18 очков после 12 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|
4
|Кр. Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|
5
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|
6
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|
7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
9
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|
10
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
13
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|
14
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|
17
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
18
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|
19
|Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|0 : 2
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|2 : 2
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|1 : 0
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 3
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 1
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|9
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Янкуба Минте
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|9
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|9
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|11
|1
|2
