Защитник «Ливерпуля» Леони перенес операцию после разрыва «крестов»

Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.

«Операция закончена. Спасибо всем за сообщения. Скоро вернусь», — написал спортсмен в соцсети.

18-летний итальянец получил травму 23 сентября в матче Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (2:1), который стал для него дебютным за клуб. Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот заявил, что игрок может пропустить сезон.

Леони перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» в августе этого года. Сумма сделки составила 31 миллион евро. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до конца июня 2031 года.