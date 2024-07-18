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Сегодня, 08:14

Защитник «Ливерпуля» Куанса рассказал о целях на сезон

Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса рассказал о своих целях на следующий сезон. Он заявил, что всегда старается быть лучше и совершенствоваться.

«Я смотрю на положительные и отрицательные моменты и просто принимаю все таким, какое оно есть. В отпуске думал я только о том, как стать лучшей версией себя», — цитирует игрока официальный сайт «Ливерпуля».

Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость 22 миллиона евро.

ФК Ливерпуль
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