Защитник «Ливерпуля» Куанса рассказал о целях на сезон

Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса рассказал о своих целях на следующий сезон. Он заявил, что всегда старается быть лучше и совершенствоваться.

«Я смотрю на положительные и отрицательные моменты и просто принимаю все таким, какое оно есть. В отпуске думал я только о том, как стать лучшей версией себя», — цитирует игрока официальный сайт «Ливерпуля».

Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость 22 миллиона евро.