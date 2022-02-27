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Ван Дейк: «Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ»

Ван Дейк рассказал, как плакал от счастья после победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел промежуточные итоги своей карьеры.

«Мне нечего доказывать, — приводит слова ван Дейка Daily Mail. — Не потому, что я чувствую, что стал лучшей версией себя. В большей степени потому, что знаю, что могу стать лучше. Я просто хочу показывать свой лучший футбол в составе «Ливерпуля» и отдавать все силы, пытаясь завоевывать трофеи, бороться и добиваться успеха».

По словам защитника, он готов отдать все силы ради того, чтобы побеждать с клубом и национальной командой.

«Я стараюсь побеждать и быть успешным с клубом и национальной командой. Ради этого я готов отдать все силы. Если сработает, я буду гордиться и плакать от счастья. Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. Эти моменты нельзя воспринимать как должное. Когда ты ребенок и смотришь эти турниры, то мечтаешь о сыграть в них. Но я никогда не думал, что смогу завоевать эти трофеи или быть капитаном сборной Нидерландов», — сказал он.

По словам ван Дейка он наслаждается своей карьерой.

«Если это принесет трофеи в конце сезона, то это сделает счастливыми меня, семью, болельщиков и «Ливерпуль». Если нет, я все равно буду счастлив и доволен жизнью. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал стать профессиональным игроком. Я добился этого, и я счастлив. Я в любом случае буду счастлив. Я благодарен и очень рад», — сказал защитник.

30-летний нидерландец играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В составе английского клуба он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.

За сборную Нидерландов ван Дейк выступает с 2015-го. Защитник является серебряным призером Лиги наций в составе национальной команды.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10555491/Liverpool-talisman-Virgil-van-Dijk-opens-journey-injury-hell.html

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
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Вест Хэм – Вулверхэмптон
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 - : -
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Эндрю Робертсон

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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
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Эзри Конса

Астон Вилла

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Гранит Джака

Арсенал

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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