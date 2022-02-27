Ван Дейк: «Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ»

Ван Дейк рассказал, как плакал от счастья после победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел промежуточные итоги своей карьеры.

«Мне нечего доказывать, — приводит слова ван Дейка Daily Mail. — Не потому, что я чувствую, что стал лучшей версией себя. В большей степени потому, что знаю, что могу стать лучше. Я просто хочу показывать свой лучший футбол в составе «Ливерпуля» и отдавать все силы, пытаясь завоевывать трофеи, бороться и добиваться успеха».

По словам защитника, он готов отдать все силы ради того, чтобы побеждать с клубом и национальной командой.

«Я стараюсь побеждать и быть успешным с клубом и национальной командой. Ради этого я готов отдать все силы. Если сработает, я буду гордиться и плакать от счастья. Плакал от счастья, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. Эти моменты нельзя воспринимать как должное. Когда ты ребенок и смотришь эти турниры, то мечтаешь о сыграть в них. Но я никогда не думал, что смогу завоевать эти трофеи или быть капитаном сборной Нидерландов», — сказал он.

По словам ван Дейка он наслаждается своей карьерой.

«Если это принесет трофеи в конце сезона, то это сделает счастливыми меня, семью, болельщиков и «Ливерпуль». Если нет, я все равно буду счастлив и доволен жизнью. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал стать профессиональным игроком. Я добился этого, и я счастлив. Я в любом случае буду счастлив. Я благодарен и очень рад», — сказал защитник.

30-летний нидерландец играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В составе английского клуба он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.

За сборную Нидерландов ван Дейк выступает с 2015-го. Защитник является серебряным призером Лиги наций в составе национальной команды.