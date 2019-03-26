Защитник "Ливерпуля" Гомес вернулся к тренировкам после травмы

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес возобновил тренировки, сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист был травмирован, на восстановление ему понадобилось около 3,5 месяцев.

Футболист получил перелом левой ноги 5 декабря 2018 года в матче чемпионата Англии с "Бернли" (3:1) и с тех пор не играл. В текущем сезоне 21-летний защитник провел 18 матчей за "Ливерпуль"

Как сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп, Гомез вернулся к тренировкам, но пока не готов к возвращению на поле. Ему понадобится определенное время, чтобы набрать форму.

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