Защитник «Ливерпуля» Фримпонг выбыл до сентября из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что защитник Джереми Фримпонг выбыл до сентября из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:2).

24-летний нидерландец был заменен на 60-й минуте встречи.

«Наш медицинский штаб был абсолютно прав, когда попросил меня заменить Джереми. Он выбыл до конца сентябрьской паузы на матчи сборных. После матча с «Борнмутом» я объяснял, что заменил Фримпонга не из-за его игры. У него проблемы с подколенным сухожилием, наши медики оказались правы. Если бы я не заменил его, он мог бы пропустить еще больше из-за лечения», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Слота.

Фримпонг перешел в «Ливерпуль» из «Байера» в июле 2025 года. Матч с «Борнмутом» стал для футболиста вторым в составе мерсисайдцев.