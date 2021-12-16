Защитник «Ливерпуля» Филлипс заявил, что готов перейти в другой клуб

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс заявил, что готов сменить команду.

«Я хочу играть. В «Ливерпуле» это тяжело, потому что конкуренция за место в составе очень высокая. Мы с тренером согласны, что для меня лучше всего играть как можно чаще. В прошлом году с постоянной практикой я прогрессировал. Посмотрим, что будет в январе. Думаю, сейчас я вряд ли буду часто играть за «Ливерпуль», так что, если появится возможность выступать чаще в другом месте, а предложение всех устроит, то я буду заинтересован в таком развитии событий», — приводит Sky Sports слова Филлипса.

В сезоне-2021/22 Филлипс принял участие в 4 матчах «Ливерпуля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 8 миллионов евро.