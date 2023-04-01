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Сегодня, 20:41

Каррагер о «Сити»: «Гвардиола считает победу в ЛЧ чрезмерным требованием, но это не так»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном требле у «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сейчас так доминирует, что нормализовал идею о требле из АПЛ, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Это свидетельствует о стандартах, которые Гвардиола установил на вершине английского футбола. Он поднимал ожидания в кульминационный момент каждого сезона до такой степени, что на него оказывается давление, требующее соответствовать или превосходить некоторые из самых выдающихся достижений в спортивной истории этой страны.

Для большинства команд и тренеров любой крупный трофей в сезоне — это успех. Но не для «Сити» и Гвардиолы. Если «Сити» завершит этот сезон только с Кубком Англии, это будет ощущаться как огромный провал, особенно как для сезона, в котором они добавили Эрлинга Холанда. Требл изменил правила игры в пользу «Манчестер Юнайтед» и Фергюсона.

Гвардиола недавно признал, что его работа в «Сити» будет оцениваться по тому, принесет ли он клубу с «Этихада» трофей Лиги чемпионов. Похоже, он считает это несправедливым и чрезмерным требованием. Извините, но это не так», — написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 4 : 1
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 2 : 1
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 3 : 3
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 1
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 0 : 2
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 27 1 4
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