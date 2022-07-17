Защитник «Ливерпуля» Дэвис перейдет в «Рейнджерс»

Защитник «Ливерпуля» Бэн Дэвис перейдет в «Рейнджерс», сообщает Sky Sports.

Сумма сделки составит 4 миллиона фунтов стерлингов. 27-летний англичанин перешел в «Ливерпуль» в 2021 году за 1,5 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне футболист провел в аренде в «Шеффилде». В 21 матче за клуб он забил 1 гол.