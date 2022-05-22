Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд поделился мнением о шансах его команды стать чемпионом Англии в этом сезоне.

«Еще в январе мы очень сильно отставали, но смогли отыграться и вернулись в борьбу за титул. Мы боремся за все трофеи в этом году — это одно из лучших выступлений в истории АПЛ. В каждом из турниров все решается в последнем матче. Если мы станем чемпионами сегодня, то это будет особенным достижением.

Нужно отдать должное «Манчестер Сити». Возможно, это лучшая команда в мире. Наверное, мы и «Ман Сити» — два лучших клуба прямо сейчас. Нужно уважать соперника, который стабильно выигрывает матч за матчем. У «Сити» сильный состав и сильный тренер, но лучше бы эта команда появилась лет через 20, когда мне уже нужно было бы завершать карьеру, а не сейчас», — приводит Sky Sports слова Александр-Арнолда.

Сегодня, 22 мая состоится последний, 38-й тур английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном».

«Ливерпуль» станет чемпионом в случае победы над «Вулверхэмптоном» и поражения «Манчестер Сити» или ничьей в игре с «Астон Виллой».