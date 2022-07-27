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Лисандро Мартинес о переходе в «МЮ»: «Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня»

Лисандро Мартинес дал первый комментарий после подписания контракта с «МЮ»
Руслан Минаев
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился эмоциями после подписания контракта с манкунианцами.

24-летний аргентинец заключил с «красными дьяволами» соглашение до 2027 года.

«Для меня большая честь присоединиться к такому великому клубу. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня, и сейчас, когда я уже здесь, постараюсь улучшить свои навыки.

Мне повезло играть в успешных командах в своей карьере и поэтому я выбрал «МЮ». Предстоит много работы, но я искренне верю, что под руководством такого тренера и одноклубников мы можем многого достичь.

Хочу поблагодарить «Аякс» и его болельщиков за поддержку. Мое время в этом клубе было превосходным, но пришло время проверить себя в другом месте. И «МЮ» подходит для этого лучшего всего», — цитирует Мартинеса пресс-служба клуба.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «МЮ» в 57,37 миллиона евро.

Мартинес выступал за «Аякс» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за команду.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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