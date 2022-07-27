Лисандро Мартинес о переходе в «МЮ»: «Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня»
Новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился эмоциями после подписания контракта с манкунианцами.
24-летний аргентинец заключил с «красными дьяволами» соглашение до 2027 года.
«Для меня большая честь присоединиться к такому великому клубу. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня, и сейчас, когда я уже здесь, постараюсь улучшить свои навыки.
Мне повезло играть в успешных командах в своей карьере и поэтому я выбрал «МЮ». Предстоит много работы, но я искренне верю, что под руководством такого тренера и одноклубников мы можем многого достичь.
Хочу поблагодарить «Аякс» и его болельщиков за поддержку. Мое время в этом клубе было превосходным, но пришло время проверить себя в другом месте. И «МЮ» подходит для этого лучшего всего», — цитирует Мартинеса пресс-служба клуба.
По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «МЮ» в 57,37 миллиона евро.
Мартинес выступал за «Аякс» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за команду.
|И
|В
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|+/-
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -