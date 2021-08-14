Защитник «Лиона» Корне может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Защитник «Лиона» Максвелл Корне может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, переговоры по трансферу 24-летнего ивуарийца ведет «Бернли». Сообщается, что клуб АПЛ готов подписать контракт с футболистом до 2026 года.
#Burnely are in talks with #OlympiqueLyonnais to sign the left fullback Maxwel #Cornet. For him ready a contract until 2026. #transfers #OL— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 14, 2021
В сезоне-2020/21 Корне провел 39 матчей за «Лион», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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