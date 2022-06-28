Защитник «Лилля» Ботман прошел медосмотр для перехода в «Ньюкасл»

Защитник «Лилля» Свен Ботман завершил медицинское обследование для перехода в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

22-летний нидерландец прибыл на домашний стадион «сорок», чтобы подписать контракт с клубом.

«Ньюкасл» заплатит «Лиллю» за переход футболиста 35 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Ботман забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Лилль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 27 миллионов фунтов.