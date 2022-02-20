Защитник «Лидса» назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории

Защитник «Лидса» Люк Эйлинг поделился ожиданиями от встречи с нападающим «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ.

«Роналду — один из величайших футболистов в истории, — приводит слова Эйлинга Sky Sports. — Все наблюдали за Криштиану годами. Будет здорово выйти с ним на поле и, надеюсь, хорошо против него сыграть».

Встреча состоится сегодня, 20 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» с 23 баллами располагается на 15-й позиции.