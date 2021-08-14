Защитник «Лидса» Эйлинг прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лидса» Люк Эйлинг прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом туре чемпионата Англии (1:5).

«Мы забили гол, но начали проигрывать 1:3 прежде, чем смогли отдышаться. Проанализируем то, что произошло, и постараемся все исправить в следующей игре.

В перерыве решили, что постараемся немного продвинуться вперед и создать моменты. Кто-то может сказать, что мы забили слишком рано во втором тайме. Знаю, что это плохой результат для нас», — приводит слова Эйлинга BBC Sport со ссылкой на BT Sport.

Эйлинг в этом матче забил единственный гол гостей. Хет-трик оформил полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш, еще по голу у Мэйсона Гринвуда и Фреда.