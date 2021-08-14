Защитник «Лидса» Эйлинг прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Лидса» Люк Эйлинг прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом туре чемпионата Англии (1:5).
«Мы забили гол, но начали проигрывать 1:3 прежде, чем смогли отдышаться. Проанализируем то, что произошло, и постараемся все исправить в следующей игре.
В перерыве решили, что постараемся немного продвинуться вперед и создать моменты. Кто-то может сказать, что мы забили слишком рано во втором тайме. Знаю, что это плохой результат для нас», — приводит слова Эйлинга BBC Sport со ссылкой на BT Sport.
Эйлинг в этом матче забил единственный гол гостей. Хет-трик оформил полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш, еще по голу у Мэйсона Гринвуда и Фреда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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