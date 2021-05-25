Защитник «Лейпцига» Конате перейдет в «Ливерпуль»
10:45
Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате перейдет в «Ливерпуль», утверждает Sky Sports.
Футболист скоро присоединится к английскому клубу. Конате согласовал с «красными» контракт до июня 2026 года. О трансфере объявят в ближайшее время.
В минувшем сезоне немецкой бундеслиги Конате провел 14 матчей и забил один гол. Часть сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы лодыжки.
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