Защитник «Лейпцига» Конате перейдет в «Ливерпуль»

Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате перейдет в «Ливерпуль», утверждает Sky Sports.

Футболист скоро присоединится к английскому клубу. Конате согласовал с «красными» контракт до июня 2026 года. О трансфере объявят в ближайшее время.

В минувшем сезоне немецкой бундеслиги Конате провел 14 матчей и забил один гол. Часть сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы лодыжки.