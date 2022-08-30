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Защитник «Лестера» Фофана успешно прошел медосмотр в «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана успешно прошел медицинский осмотр в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, при обследовании, проведенном в Нью-Йорке, у 21-летнего француза не выявили проблем со здоровьем.

Отмечается, что в ближайшее время лондонский клуб объявит о трансфере защитника.

Ранее сообщалось, что владельца «Челси» Тодда Боэли беспокоит тот факт, что Фофана пропустил практически весь прошедший сезон из-за перелома малоберцовой кости.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1564652179784454148
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