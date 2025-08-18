Ромеро продлил контракт с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с защитником Кристианом Ромеро.

Новое соглашение с капитаном клуба действует до лета 2029 года. Предыдущий контракт истекал в 2027-м.

Ромеро играет за «Тоттенхэм» с 2021 года. 27-летний аргентинец провел за «шпор» 126 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 голевых паса.