Защитник "Кристал Пэлас" Сако выбыл из строя до конца сезона

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако не сможет помочь своей команде в текущем сезоне из-за травмы правого колена, сообщает The Guardian.

До этого повреждения Сако выходил на поле во всех 27 матчах. Травму 29-летний игрок получил в матче с "Лестером". Недавно футболист был замечен на неделе моды в Париже, на мероприятие он пришел на костылях.

До 2017 года Сако выступал за "Ливерпуль", после чего на правах аренды он перешел в "Кристал Пэлас". Сейчас права на него принадлежат лондонскому клубу. В текущем сезоне футболист в 27 сыгранных встречах не сумел отметиться ни одним результативным действием.

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