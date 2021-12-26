Защитник киевского «Динамо» Миколенко успешно прошел медосмотр для перехода в «Эвертон»
Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко успешно прошел медицинское обследование для завершения перехода в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы урегулировали все детали сделки, о трансфере будет официально объявлено в ближайшее время.
Vitalij Mykolenko has successfully completed his medical as new Everton player one week ago, no doubt. Paperworks are ready between clubs to announce the deal for the Ukrainian left back. ??? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021
Here we go confirmed, statement expected soon ??? https://t.co/Pjak5skZNE
В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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