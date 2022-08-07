Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр ответил на вопрос о том, что дало манкунианскому клубу возвращение нападающего Криштиану Роналду. Также он прокомментировал слухи о возможном уходе 37-летнего португальца.

«Голы, — приводит слова Магуайра Sky Sports. — Роналду — чудесный игрок с прекрасным характером. Приятно, что он в «Манчестер Юнайтед».

Я знаю, каково это, слышать столько слухов о себе, но Криштиану сталкивается с этим еще чаще. Любое его действие тщательно изучают. Ты получаешь это, играя за клуб масштаба «Манчестер Юнайтед». Но когда дела идут хорошо, тебя много хвалят. Это футбол».

В воскресенье, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в матче первого тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.