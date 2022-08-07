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Магуайр: «Роналду — чудесный игрок с прекрасным характером. Рады, что он в «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр высоко отозвался о Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр ответил на вопрос о том, что дало манкунианскому клубу возвращение нападающего Криштиану Роналду. Также он прокомментировал слухи о возможном уходе 37-летнего португальца.

«Голы, — приводит слова Магуайра Sky Sports. — Роналду — чудесный игрок с прекрасным характером. Приятно, что он в «Манчестер Юнайтед».

Я знаю, каково это, слышать столько слухов о себе, но Криштиану сталкивается с этим еще чаще. Любое его действие тщательно изучают. Ты получаешь это, играя за клуб масштаба «Манчестер Юнайтед». Но когда дела идут хорошо, тебя много хвалят. Это футбол».

В воскресенье, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в матче первого тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12667336/harry-maguire-man-utd-captain-says-erik-ten-hag-has-brought-energy-and-positive-vibes-ahead-of-new-season

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