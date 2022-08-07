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Магуайр: «Брать трофеи — главная цель «МЮ». Результаты прошедшего сезона были неприемлемыми»

Магуайр заявил, что главной целью «МЮ» является завоевание трофеев
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился ожиданиями от сезона-2022/23. По словам 29-летнего англичанина, главной целью манкунианского клуба является завоевание трофеев.

«Брать трофеи — главная цель «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Магуайра Sky Sports. — Мы должны добиться огромного прогресса. Результаты прошедшего сезона были совершенно неприемлемыми для этого клуба. Мы рано вылетели из кубковых турниров и не дали болельщикам поводов для того, чтобы ждать игр с нетерпением. Нужно, чтобы мы проводили в этих турнирах большую часть сезона, чтобы в марте мы все еще играли в крупных турнирах, чтобы к этому месяцу у нас еще были важные встречи».

По мнению защитника, в прошедшем сезоне «красные дьяволы» выступили плохо.

«Такого не должно быть. Мы вылетели из всех кубков и плохо выступали в чемпионате. Сейчас мы хотим добиться серьезного прогресса и дать нашим болельщикам поводы для воодушевления. Всегда можно найти оправдания, но нам нужно посмотреть на себя. Каждый игрок недостаточно хорошо выступал в прошедшем сезоне, а команда однозначно не выдавала хороших игр», — сказал он.

В воскресенье, 7 июля, «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сыграет с «Брайтоном» в матче первого тура английской премьер-лиги.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12667336/harry-maguire-man-utd-captain-says-erik-ten-hag-has-brought-energy-and-positive-vibes-ahead-of-new-season

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Харри Магуайр
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ФК Манчестер Юнайтед
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