Защитник «Фулхэма» Рим: «Пришлось проявить немного больше решимости в последних двух играх»

Защитник «Фулхэма» Тим Рим прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Нам пришлось проявить немного больше борьбы и решимости в последних двух играх. Когда мы делаем это и по-прежнему хорошо играем, это приносит хорошие результаты. Это следствие нашей работы. Тяжелые тренировки, сплоченность игроков и болельщиков. Мы не обращаем внимания на турнирную таблицу, но у нас хорошее положение», — цитирует BT Sport Рима.

В нынешнем сезоне Рим провел за «Фулхэм» 19 матчей в АПЛ. 35-летний американец отметился одним забитым голом.

«Фулхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.