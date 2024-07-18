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Защитник «Фиорентины» Миленкович перешел в «Ноттингем Форест»

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Защитник «Фиорентины» и сборной Сербии Никола Миленкович перешел в «Ноттингем Форест», сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний игрок подписал соглашение с клубом до лета 2029 года. Сумма сделки составила 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миленкович провел 34 матча за «фиалок» в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями.

На прошедшем Евро-2024 защитник сыграл в трех встречах группового этапа.

Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Фиорентина
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