Защитник «Фиорентины» Миленкович перешел в «Ноттингем Форест»

Защитник «Фиорентины» и сборной Сербии Никола Миленкович перешел в «Ноттингем Форест», сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний игрок подписал соглашение с клубом до лета 2029 года. Сумма сделки составила 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миленкович провел 34 матча за «фиалок» в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями.

На прошедшем Евро-2024 защитник сыграл в трех встречах группового этапа.