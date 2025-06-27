Защитник «Эвертона» Брантуэйт продлит контракт с клубом, им интересовались «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт продолжит выступление в клубе, сообщает журналист Пол Джойс.

23-летний англичанин продлит контракт до лета 2030 года. Ранее английские СМИ сообщали, что им интересовались «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне защитник провел 33 матча и сделал 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брантуэйта в 50 миллионов евро.