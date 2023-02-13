Робертсон может провести 250-й матч за «Ливерпуль» в игре с «Эвертоном», Фабиньо — 200-й

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может провести 250-й матч за «красных» в игре 23-го тура АПЛ против «Эвертона».

Для полузащитника «мерсисайдцев» Фабиньо предстоящее дерби также может стать юбилейным. Бразилец может сыграть свой 200-й матч за клуб.

Робертсон перешел в «Ливерпуль» из «Халл Сити» в 2017 году. Фабиньо — из «Монако» в 2018-м.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.