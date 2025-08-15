Футбол
15 августа, 20:48

Леони — о переходе в «Ливерпуль»: «Это какая-то сенсация»

Алина Савинова

Новичок «Ливерпуля» Джованни Леони поделился впечатлениями от подписания контракта с английским клубом.

«Ливерпуль» объявил о переходе 18-летнего защитника из «Пармы» 15 августа. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит около 35 миллионов евро.

«Я невероятно рад оказаться здесь. Это какая-то сенсация, и для меня большая честь быть в этой команде. Я был очень рад [интересу со стороны «Ливерпуля»]. Когда я узнал об этом, то сказал: «Боже, это безумие». Я бесконечно счастлив», — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Леони.

В сезоне-2024/25 Леони сыграл в 17 матчах за «Парму» во всех турнирах и забил 1 гол. Он выступал за желто-синих с лета 2024 года.

