Защитник Цоуфал продлил контракт с «Вест Хэмом»

Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал подписал новое соглашение со своим клубом. Новая сделка рассчитана на три года с возможностью пролонгации еще на год, сообщает сайт клуба.

What a signing this man has been! ?



? #OnThisDay in 2020, @Coufi5

joined the Club pic.twitter.com/8X4VhmFqyA — West Ham United (@WestHam) October 2, 2021

Футболист перебрался в стан «молотобойцев» перед началом сезона-2020/21 из «Славии» за 5,5 млн евро.

В нынешнем сезоне 29-летний чех сыграл 6 матчей в составе «Вест Хэма», в которых сумел отдать одну голевую передачу.