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Сегодня, 17:56

Защитник Цимикас хочет продлить контракт с «Ливерпулем» до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас намерен остаться в клубе.

Как сообщает Transfer News Live, 27-летний грек хочет подписать новый контракт с красными до июня 2027 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Цимикас играет за «Ливерпуль» с 2020 года. Всего на его счету 62 матча за команду и 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: Transfer News Live
ФК Ливерпуль
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 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
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 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
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16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
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 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
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 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
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