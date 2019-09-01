Защитник «Челси» Зума был атакован расистами

Защитник «Челси» Курт Зума подвергся оскорблениям на расовой почве в Twitter, сообщает The Sun. Поводом для нападок стал автогол 24-летнего француза, из-за которого «синие» не смогли обыграть «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Отмечается, что фанаты называли Зума «бабуином», «призраком» и «черной бесполезной обезьяной». На защиту игрока встал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, настоятельно призвавший руководство Twitter ввести ответственность за хамское поведение.

Кроме того, Лэмпард заявил, что в ближайшее время «Челси» планирует встречу с руководством соцсети.