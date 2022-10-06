Фофана пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы колена

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил травму колена в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Милана» (3:0). Он отметился голом и был заменен на 37-й минуте встречи.

Как сообщает Sky Sports, 21-летний француз выбыл на срок от 4 до 6 недель. У Фофана диагностировано растяжение связок коленного сустава.

Защитник перешел в «Челси» из «Лестера» в августе за 80 миллионов евро.