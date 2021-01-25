Защитник «Челси» Силва прокомментировал отставку Лэмпарда: «Спасибо за все, легенда»

Защитник «Челси» Тиагу Силва в Instagram прокомментировал уход Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

«Хотел бы сказать вам за все спасибо. Я благодарен за то, что вы и ваш штаб сделали для меня. Повторюсь, мне казалось, что мы работали 10 лет вместе. Спасибо за все, легенда», — написал футболист.

36-летний бразилец выступает в лондонском клубе с лета 2020 года. Об отставке Лэмпарда с поста главного тренера «Челси» стало известно 25 января. Его место может занять экс-наставник «ПСЖ» Томас Тухель.