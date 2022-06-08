Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что хочет вернуться в чемпионат Испании

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил о желании вернуться в чемпионат Испании.

«Я уже говорил, что хотел бы вернуться в Испанию, но все зависит не только от меня. У меня есть желание однажды вновь сыграть на родине», — приводит Onda Cero слова Алонсо.

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».

31-летний испанец является воспитанником «Реала». В конце мая сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».