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Сегодня, 10:15

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что хочет вернуться в чемпионат Испании

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил о желании вернуться в чемпионат Испании.

«Я уже говорил, что хотел бы вернуться в Испанию, но все зависит не только от меня. У меня есть желание однажды вновь сыграть на родине», — приводит Onda Cero слова Алонсо.

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».

31-летний испанец является воспитанником «Реала». В конце мая сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Маркос Алонсо
Футбол
ФК Челси
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 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
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22.05 18:00
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22.05 18:00
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
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П
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