Маркос Алонсо хочет вернуться в Испанию этим летом. «Барселона» начала переговоры с «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний испанец с уважением относится к нынешнему клубу, но приоритетом для него является возвращение на родину в ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона». Каталонский клуб уже начал переговоры с «Челси», чтобы определить сумму потенциального трансфера.

Маркос Алонсо — воспитанник «Реала». Защитник выступает за «Челси» с августа 2016 года. В сезоне-2021/22 испанец забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 41 матче за лондонцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.