Кукурелья раскритиковал календарь: «Футболисты не роботы»

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья выразил недовольство количеством игр в сезоне-2024/25.

«Слишком много игр. Мы не роботы. Вы видели, сколько травм получили футболисты, в том числе Карвахаль и Родри. Это плохо», — цитирует игрока Cope.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри и защитник «Реала» Дани Карвахаль выбыли на долгие сроки из-за повреждения связок колена.