Защитник «Челси» Колвилл порвал крестообразные связки

«Челси» объявил, что защитник Леви Колвилл повредил переднюю крестообразную связку.

22-летний британец уже перенес операцию. Колвилл травмировался на первой тренировке в рамках подготовки к сезону.

В сезоне-2024/25 защитник провел 43 матча и забил 2 гола.