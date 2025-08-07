Защитник «Челси» Колвилл порвал крестообразные связки
«Челси» объявил, что защитник Леви Колвилл повредил переднюю крестообразную связку.
22-летний британец уже перенес операцию. Колвилл травмировался на первой тренировке в рамках подготовки к сезону.
В сезоне-2024/25 защитник провел 43 матча и забил 2 гола.
Новости