Защитник «Челси» Эмерсон заявил о желании вернуться в чемпионат Италии

Защитник «Челси» Эмерсон рассказал о том, что хотел бы вернуться в чемпионат Италии.

— Ко мне уже проявляли интерес, причем не только из Италии, — приводит Goal.com слова Эмерсона. — Пока не было ничего конкретного, но я, конечно, хотел бы вернуться в чемпионат Италии. Правда, не могу сказать, когда это случится, в январе или через 5 лет. Придется подождать. В этом сезоне футбол очень странный, то же самое и с трансферными окнами.

К сожалению, я не очень много играю за «Челси», но продолжаю сохранять спокойствие и думать, что у меня все наладится, неважно, в Лондоне или где-то еще. Тренер говорил со мной, он сказал, что лучше всего может помочь только игра. Посмотрим, что произойдет через 2 месяца: останусь ли я в «Челси», или же перейду в другую команду.

В сезоне-2020/21 Эмерсон принял участие в 4 матчах «Челси», лишь однажды выйдя в стартовом составе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего итальянца в 18 миллионов евро.