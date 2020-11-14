Защитник «Челси» Эмерсон заявил о желании вернуться в чемпионат Италии
Защитник «Челси» Эмерсон рассказал о том, что хотел бы вернуться в чемпионат Италии.
— Ко мне уже проявляли интерес, причем не только из Италии, — приводит Goal.com слова Эмерсона. — Пока не было ничего конкретного, но я, конечно, хотел бы вернуться в чемпионат Италии. Правда, не могу сказать, когда это случится, в январе или через 5 лет. Придется подождать. В этом сезоне футбол очень странный, то же самое и с трансферными окнами.
К сожалению, я не очень много играю за «Челси», но продолжаю сохранять спокойствие и думать, что у меня все наладится, неважно, в Лондоне или где-то еще. Тренер говорил со мной, он сказал, что лучше всего может помочь только игра. Посмотрим, что произойдет через 2 месяца: останусь ли я в «Челси», или же перейду в другую команду.
В сезоне-2020/21 Эмерсон принял участие в 4 матчах «Челси», лишь однажды выйдя в стартовом составе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего итальянца в 18 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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