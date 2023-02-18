Джеймс — о результатах «Челси»: «Все изменится со временем»
Защитник «Челси» Джеймс поделился мнением о результатах команды в этом сезоне
Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал, что думает о результатах лондонского клуба в этом сезоне.
«У «Челси» довольно новая команда, мы подписали много новичков. Все изменится ос временем, все этого ждут. Ничего не бывает мгновенно. В футболе нужно время для достижения результата. Со временем команда будет прогрессировать и добьется успеха», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
«Челси» идет на 10-м месте после 23 туров АПЛ. Этой зимой клуб купил 8 новых игроков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|- : -
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|- : -
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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