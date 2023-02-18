Защитник «Челси» Джеймс поделился мнением о результатах команды в этом сезоне

Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал, что думает о результатах лондонского клуба в этом сезоне.

«У «Челси» довольно новая команда, мы подписали много новичков. Все изменится ос временем, все этого ждут. Ничего не бывает мгновенно. В футболе нужно время для достижения результата. Со временем команда будет прогрессировать и добьется успеха», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

«Челси» идет на 10-м месте после 23 туров АПЛ. Этой зимой клуб купил 8 новых игроков.