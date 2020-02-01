Защитник «Челси» Джеймс назвал самого сложного противника в АПЛ

Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал о том, кого считает самым сложным противником, с которым ему приходилось встречаться в английской премьер-лиге. Он отметил нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа.

— Вильфрид Заа, у него масса навыков, и он невероятно быстр, — ответил Джеймс на вопрос пресс-службы клуба о самом непростом оппоненте в играх за «Челси». — Он довольно худощавый, но я не понимал, насколько он силен, пока не встал против него. Существуют разные типы основных игроков, и в каждой команде есть 3-4 таких, смотря на которых, думаешь: «Вау, почему ты не играешь в более крупном клубе?» В лиге столько замечательных игроков...

Напомним, в прошлом сезоне 20-летний англичанин сыграл за синих 18 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами