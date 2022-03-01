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Кристенсен перейдет в «Барселону» летом

Защитник «Челси» Кристенсен перейдет в «Барселону» летом
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен перейдет в «Барселону» во время летнего трансферного окна, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, 25-летний датчанин станет игроком каталонского клуба с вероятностью в 99 процентов.

Отмечается, что стороны договорились об условиях контракта, и лишь какие-то форс-мажорные обстоятельства могут привести к срыву перехода.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1498718958047932422
Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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