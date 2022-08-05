Защитник «Брайтона» Даффи перешел в «Фулхэм» на правах аренды

Защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешел в «Фулхэм» на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Я очень рад. Это действительно захватывающий вызов для меня и клуба, которого я с нетерпением жду», — приводит слова Даффи пресс-служба «Фулхэма».

В прошедшем сезоне 30-летний ирландский защитник провел за брайтонский клуб 20 матчей и забил 1 гол.