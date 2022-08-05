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Сегодня, 15:04

Защитник «Брайтона» Даффи перешел в «Фулхэм» на правах аренды

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Шейн Даффи.
Фото ФК «Фулхэм»

Защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешел в «Фулхэм» на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Я очень рад. Это действительно захватывающий вызов для меня и клуба, которого я с нетерпением жду», — приводит слова Даффи пресс-служба «Фулхэма».

В прошедшем сезоне 30-летний ирландский защитник провел за брайтонский клуб 20 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://www.fulhamfc.com/news/2022/august/05/duffy-joins-on-loan/
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