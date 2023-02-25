Защитник «Арсенала» Салиба: «Хочу вернуть клуб на самую вершину и выигрывать каждый титул»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассказал о желании выиграть с командой титул АПЛ.

«Я вернулся в команду с желанием играть в каждой матче, но не знал, получится ли это. Я усердно работал, и все в клубе помогли мне приспособиться, но это еще не конец. Я хочу выиграть здесь все возможные трофеи и вернуть клуб на самую вершину. Хочу выигрывать каждый титул. Мы все хотим выиграть премьер-лигу. Так как у меня никогда не было трофеев, я усердно работаю каждый день. Мы знаем, что у нас осталось 15 игр и достигнуть цели будет нелегко. Мы должны сосредоточиться и никогда не сдаваться, потому что этот чемпионат очень тяжелый», — приводит слова Салиба официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 23 матчах. На втором месте «Манчестер Сити» (52), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (49).