Защитник «Арсенала» Тирни рассказал о поддержке Бельерина

Защитник «Арсенала» Киран Тирни рассказал, как вице-капитан команды Эктор Бельерин помог ему в первое время пребывания в клубе.

«В первый день моего нахождения в «Арсенале» мы сблизились с Эктором. При первой встрече он сказал, что в ближайшее время мы будем проводить много времени вместе, так как многие травмированы.

Я сразу же ощутил поддержку с его стороны. Я знал, насколько большим игроком он является для «Арсенала». Его помощь мне очень помогла стать «своим» в раздевалке. Часто рассказывал родным, что Эктор мне помогает, водит на прогулки по Лондону. Думаю, даже они ценят его помощь.

На данный момент он для меня самый близкий человек в команде. Без него мне было бы не так хорошо в «Арсенале» и Лондоне", — цитирует Тирни Goal.com.

Шотландец перешел в «Арсенал» в августе 2019 года. В этом сезоне 23-летний футболист в 22 матчах забил один мяч и отдал 3 голевые передачи.