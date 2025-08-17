Защитник «Арсенала» Тимбер восстановился после операции на лодыжке

Защитник «Арсенала» Юррьен Тимбер рассказал, что находится в хорошей физической форме и готов к сезону-2025/26 после перенесенной в конце предыдущего сезона операции на лодыжке.

«В конце прошлого сезона мне сделали операцию на лодыжке, чтобы удалить что-то, что меня беспокоило, но сейчас я чувствую себя хорошо.

На протяжении всей моей реабилитации я чувствовал огромную поддержку и доверие со стороны главного тренера Артеты. На старте, на более поздних этапах, когда я добился прогресса и у меня появилась возможность снова тренироваться с командой, и когда мое возвращение было уже близко, он все время поддерживал меня. Доверие и помощь придали мне уверенности в том, что я смогу снова играть», — цитирует 24-летнего нидерландца Daily Star.

В сезоне-2024/25 Тимбер в 48 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.