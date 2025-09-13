Защитник «Арсенала» Салиба восстановился от травмы лодыжки

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что защитник Вильям Салиба восстановился от травмы и вернулся в общую группу.

«Вильям сегодня тренировался. Нам нужно принять решение, будем ли мы играть с ним или нет. Он подвернул лодыжку во время разминки, вышел на поле и сказал, что верит в то, что сможет продолжать играть, но сразу же после первых двух действий выбыл. Нам пришлось вывести его из игры», — сказал Артета на пресс-конференции 12 сентября.

Салиба в матче с «Ливерпулем» (0:1) заменили на 5-й минуте. Игра состоялась 31 августа.

13 сентября «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в домашнем матче 4-го тура АПЛ.