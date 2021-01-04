Защитник «Арсенала» проведет остаток сезона в «Ницце»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба проведет остаток сезона-2020/21 в «Ницце», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 19-летний футболист отправится в аренду в французский клуб. Сообщается, что сделка не включает в себя опцию выкупа, поскольку в «Арсенале» рассчитывают на француза в будущем. Игрок уже прибыл во Францию для завершения перехода.

В сезоне-2020/21 Салиба не провел ни одного матча за «Арсенал». Француз перешел в английский клуб из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро летом 2019 года.