Защитник «Арсенала» проведет остаток сезона в «Ницце»
14:17
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба проведет остаток сезона-2020/21 в «Ницце», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 19-летний футболист отправится в аренду в французский клуб. Сообщается, что сделка не включает в себя опцию выкупа, поскольку в «Арсенале» рассчитывают на француза в будущем. Игрок уже прибыл во Францию для завершения перехода.
В сезоне-2020/21 Салиба не провел ни одного матча за «Арсенал». Француз перешел в английский клуб из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро летом 2019 года.
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