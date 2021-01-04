Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Защитник «Арсенала» проведет остаток сезона в «Ницце»

14:17
Теги:

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба проведет остаток сезона-2020/21 в «Ницце», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 19-летний футболист отправится в аренду в французский клуб. Сообщается, что сделка не включает в себя опцию выкупа, поскольку в «Арсенале» рассчитывают на француза в будущем. Игрок уже прибыл во Францию для завершения перехода.

В сезоне-2020/21 Салиба не провел ни одного матча за «Арсенал». Француз перешел в английский клуб из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро летом 2019 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир