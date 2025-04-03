Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс выбыл до конца сезона-2024/25 из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
«В ближайшие дни Габи предстоит хирургическая операция на задней поверхности бедра, после чего он немедленно приступит к программе восстановления и реабилитации, чтобы быть готовым к началу следующего сезона», — говорится в заявлении клуба.
27-летний бразилец получил травму 1 апреля в матче с «Фулхэмом» (2:1) в 30-м туре АПЛ. В этом сезоне Габриэл провел 45 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевых паса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|22
|15
|5
|2
|40-14
|50
|
2
|Ман. Сити
|23
|14
|4
|5
|47-21
|46
|
3
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|33-25
|43
|
4
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|35-32
|36
|
5
|МЮ
|22
|9
|8
|5
|38-32
|35
|
6
|Челси
|22
|9
|7
|6
|36-24
|34
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|4
|9
|32-32
|34
|
8
|Брентфорд
|22
|10
|3
|9
|35-30
|33
|
9
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24-26
|33
|
10
|Ньюкасл
|22
|9
|6
|7
|32-27
|33
|
11
|Эвертон
|22
|9
|5
|8
|24-25
|32
|
12
|Борнмут
|23
|7
|9
|7
|38-43
|30
|
13
|Брайтон
|23
|7
|9
|7
|33-31
|30
|
14
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33-31
|28
|
15
|Кр. Пэлас
|22
|7
|7
|8
|23-25
|28
|
16
|Лидс
|22
|6
|7
|9
|30-37
|25
|
17
|Нот. Форест
|22
|6
|4
|12
|21-34
|22
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|27-45
|20
|
19
|Бернли
|23
|3
|6
|14
|25-44
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|23
|1
|5
|17
|15-43
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.01
|15:30
|Вест Хэм – Сандерленд
|3 : 1
|24.01
|18:00
|Бернли – Тоттенхэм
|2 : 2
|24.01
|18:00
|Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|24.01
|18:00
|Ман. Сити – Вулверхэмптон
|2 : 0
|24.01
|20:30
|Борнмут – Ливерпуль
|3 : 2
|25.01
|17:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|25.01
|17:00
|Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|25.01
|17:00
|Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|25.01
|19:30
|Арсенал – МЮ
|- : -
|26.01
|23:00
|Эвертон – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|11
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|14
|1
|5
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|17
|1
|5
|
|
Марк Кукурелья
Челси
|20
|1
|4
Новости