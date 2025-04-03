Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс выбыл до конца сезона-2024/25 из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«В ближайшие дни Габи предстоит хирургическая операция на задней поверхности бедра, после чего он немедленно приступит к программе восстановления и реабилитации, чтобы быть готовым к началу следующего сезона», — говорится в заявлении клуба.

27-летний бразилец получил травму 1 апреля в матче с «Фулхэмом» (2:1) в 30-м туре АПЛ. В этом сезоне Габриэл провел 45 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевых паса.