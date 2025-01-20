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Хусанов — о присоединении к «Манчестер Сити»: «Для меня и моей семьи это момент гордости»

Алина Савинова
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Узбекский защитник Абдукодир Хусанов прокомментировал переход в «Манчестер Сити». Ранее он выступал за «Ланс».

Контракт 20-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити» — клубу, за игрой которого с удовольствием наблюдаю уже долгое время. В этом составе собраны лучшие игроки мира, и я с нетерпением жду возможности сыграть вместе с ними. И, конечно же, Хосеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад возможности поучиться у него и улучшить свою игру. Для меня и моей семьи это момент гордости — присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому вызову», — приводит пресс-служба «Сити» слова Хусанова.

В нынешнем сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Он выступал за клуб из Франции с 2023 года, а до этого играл за белорусский «Энергетик-БГУ».

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Манчестер Сити» объявил о переходе узбекского защитника Хусанова
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
5
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
6
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 3 : 2
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 3 : 2
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 0 : 6
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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