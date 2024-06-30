Защитница «Челси» Алсу Абдуллина покинула команду

Защитница «Челси» Алсу Абдуллина покинула команду, сообщает пресс-служба лондонцев.

По данным источника, 23-летняя футболистка перешла в команду перед второй половиной сезона-2021/22 и до конца сезона провел 11 матчей. Она также играла в аренде в «Париже»

12 июня сообщалось, что россиянка перейдет в «Локомотив».