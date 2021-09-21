Зарплата Кристенсена в «Челси» по новому контракту вырастет до 120 тысяч фунтов в неделю

Защитник Андреас Кристенсен провел успешные переговоры с руководством лондонского «Челси» относительно подписания нового контракта, сообщает Daily Mail.

Датскому игроку предложено соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Также его зарплата вырастет до 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Срок действующего трудового договора Кристенсена с «синими» истекает летом следующего года.

25-летний футболист защищает цвета лондонской команды с июля 2015 года.